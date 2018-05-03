Автоинспекторы Торжокского района Тверской области провели занятие для малышей из детского сада

В целях профилактики детского дорожного травматизма автоинспекторы ОГИБДД МО МВД России «Торжокский» провели занятие с воспитанниками детского сада поселка Грузины Торжокского района.

В первой части занятия ребятам было предложено раскрасить тематические раскраски, на которых изображены мультипликационные герои в различных дорожных ситуациях. Во второй части занятия дети вместе с инспектором давали оценку действиям мультипликационного персонажа, инспектор приводила примеры из жизни, которые могли бы войти в основу данной картинки.

Разбирая, данные примеры у малышей формируется правильное восприятие, и поведение на проезжей части. Также полицейские напомнили ребятам об основных дорожных знаках и поговорили об автомобилях специального предназначения.

По окончанию занятий, ребята вышли на улицу и ознакомились с патрульным автомобилем. Все смогли посидеть в автомобиле и почувствовать себя настоящими сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, и во многом их поведение на дороге обусловлено детским восприятием дорожной обстановки, поэтому Госавтоинспекция рекомендует с самого раннего возраста обучать детей правилам безопасного поведения на дороге. При этом главным учителем должен стать сам родитель, который личным примером должен показать, как правильно вести себя на дороге.