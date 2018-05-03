В «Изопарке» открылась выставка рисунков школьников Конькова и Теплого стана «Краски войны»

На прошлой неделе в галерее «Изопарк» (ул. Островитянова, д. 19/22) состоялось открытие выставки детского рисунка «Краски войны». Свои работы представили школьники двух районов — Теплого стана и Коньково.

В качестве почетных гостей на церемонию были приглашены ветераны и дети войны. Для них учащиеся школ исполняли песни о мире и войне, танцевали и читали стихи.

В своих рисунках ребята изобразили подвиги солдат на передовой, в некоторых отражена беспощадность военного времени. Конечно, война — это всегда слезы и горе, однако начинающие художники уделили внимание и счастливому сюжету: когда матери, дети и жены дожидались своих бойцов! Увидеть трогательные детские работы, каждая из которых наполнена своими, неповторимыми эмоциями, можно до 9 мая. Посещение выставки воспитанниками и обучающимися осуществляется по карте «проход-питание».