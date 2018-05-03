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В Мещовском районе всю ночь искали пропавших детей
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В Мещовском районе всю ночь искали пропавших детей 

Калуга 24 5 часов назад
Фото: Калуга 24
В ночь на 3 мая весь личный состав управления уголовного розыска, Центра кинологической службы УМВД России по Калужской области и межмуниципального отдела МВД России «Бабынинский» был поднят по тревоге после того, как поступила информация о том, что в Мещовском районе пропали два мальчика десяти и одиннадцати лет. Заявление об исчезновении детей подали их родители. Они рассказали, что еще днем дети уехали кататься на велосипедах. Сначала они сами пытались найти детей, а уже ближе к ночи, когда поиски не дали результатов, обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, полицейские прочесывали лесной массив, совершали подворовый обход каждого населенного пункта Мещовского района, опрашивали жителей. Информация с приметами детей была передана в отделы полиции соседних районов. Нашел детей начальник отделения полиции для обслуживания территории Мещовского района подполковник Евгений Голиков. Он получил информацию, что детей видели на проселочной дороге, ведущей в деревню Холмы. Полицейский выехал туда, обследовал соседние с этой деревней населенные пункты и обнаружил детей в селе Покров. Они спали в одном из заброшенных домов. Мальчики доставлены в школу, информация о том, что они нашлись, передана родителям. Сейчас с детьми работает сотрудник по делам несовершеннолетних и школьный психолог.
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