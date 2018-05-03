Под трудных подростков хотят открыть спецсмены в лагерях РФ

Подростков, состоящих на учете в комнатах ПДН, хотят отправлять на специальные смены в летние оздоровительные лагеря. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Подобная практика существует в некоторых регионах страны, но на федеральном уровне такое поручение дано впервые.

Предполагается, что оплачивать отдых проблемных юношей и девушек должны регионы. При этом отправлять их в лагеря планируют отдельно от других детей.