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Под трудных подростков хотят открыть спецсмены в лагерях РФ
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Под трудных подростков хотят открыть спецсмены в лагерях РФ 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Подростков, состоящих на учете в комнатах ПДН, хотят отправлять на специальные смены в летние оздоровительные лагеря. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Подобная практика существует в некоторых регионах страны, но на федеральном уровне такое поручение дано впервые.
Предполагается, что оплачивать отдых проблемных юношей и девушек должны регионы. При этом отправлять их в лагеря планируют отдельно от других детей.
По мнению уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, летний отдых данной категории несовершеннолетних позволит снизить уровень подростковой агрессии в целом. Однако эксперты в соответствующей сфере считают, что отделение подобных детей лишь усилит их агрессию: сегрегация может подчеркнуть их отвергнутость обществом, передает "Уралинформбюро".
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