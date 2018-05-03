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Кузнецова рассказала о спецсменах для подростков, стоящих на учете
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Кузнецова рассказала о спецсменах для подростков, стоящих на учете 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Необходимо расширить программу по организации спецсмен в летних лагерях на всех подростков, состоящих на каком-либо виде профилактического учета, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее в "Известиях" появилась информация о том, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила губернаторам до 15 мая «проработать вопрос о финансовой поддержке проведения в летний период профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел». Издание сообщает, что детей планируют отправлять туда бесплатно на бюджетные средства для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
"Поддерживаю предложенные меры, однако полагаю, что необходимо их расширять, в том числе и на детей, состоящих на всех видах профилактического учета, так как организованный летний отдых детей является одной из эффективных форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сказала РИА Новости Кузнецова.
Омбудсмен добавила, что проведенный ее аппаратом мониторинг по организации летней оздоровительной кампании показал, что в 2017 году отдохнуло на 15% меньше детей, попадающих под эту категорию, чем в 2016 году. По словам уполномоченного, такая тенденция наблюдалась во всех регионах кроме Дальневосточного федерального округа и Республики Адыгея.
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