Сухомятке — нет! Чем кормят в нижегородских школьных столовых

Неужели школьные обеды действительно могут всем нравиться и при этом устраивать родителей по цене? В этом разбирался журналист « АиФ-Нижний Новгород ».

Без трансжиров и ГМО «Питание школьников регламентируют санитарные правила и нормы, которые действуют не первый год, и все участники процесса обязаны их знать, — рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Алла Агапова. — Очень многое зависит от культуры детей и навыков питания, привитых им в семье».

По мнению эксперта, воспитывать культуру потребления должна и школа, рассказывая родителям и детям, почему так важно правильно питаться: «Есть определённый рацион с набором продуктов, которые ежедневно должны употреблять школьники. Здесь учитывают и сезонность, и время пребывания детей в учебном заведении. СанПиНы чётко регламентируют размеры порций для детей разного возраста: для школьников 7-11 лет — одни объёмы, для среднего и старшего звена — другие». В меню обязательно должны быть рыба, овощи и кисломолочные продукты, хотя детям, особенно старшеклассникам, они не всегда нравятся.

Для многих общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода обеспечение питанием организует Единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ). Там уверяют: всю входящую продукцию подвергают трёхступенчатому контролю. При поступлении, при отгрузке со склада и при приёмке непосредственно в школе проверяют качество и сопроводительные документы на товар. Кроме того, входящую и исходящую продукцию подвергают лабораторному анализу в сертифицированном исследовательском центре.

На предприятии говорят, что строго следуют СанПиНам, при приготовлении блюд на пищеблоках категорически исключая продукты, содержащие трансжиры и ГМО.

Управление Роспотребнадзора планово проверяет качество питания во всех без исключения школах города. Стоимость завтрака, обеда и полдника рассчитывает городской департамент экономического развития, предпринимательства и закупок. Категории детей, которые вправе получать льготное питание в школе, определила городская Дума

Во всех школах, которые обслуживает ЕЦМЗ, действует единое четырёхнедельное цикличное меню, а в 16 — система свободного выбора блюд. В центре утверждают, что, разрабатывая меню, учли пожелания учеников, родителей и учителей и усилили обратную связь.

Контроль после контроля

Для школьных столовых всё готовят в щадящем режиме, исключено острое, слишком солёное, концентрированное, ароматизированное и газированное. Точнее, так должно быть в идеале. Но проверки Россельхознадзора в больницах, детсадах и детдомах в 2017 году выявили случаи фальсификации продуктов. Доля фальсификата составила 33%, сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Владимир Слободянюк.

В 2018 году, судя по итогам проверок, фальсификата становится только больше. Чаще всего подделывают сливочное масло — под его видом в пищу детям добавляли спреды, продолжает Владимир Слободянюк.

С 7 ноября 2017 года, согласно постановлению городской администрации №5308, завтрак в нижегородских школах стоит 66 руб., обед — 80 руб., полдник — 30 руб. До этого расценки долго не повышали.

На вкус и цвет…

Что же о школьных столовых говорят родители?

«К школьному питанию очень плохо отношусь. Недовольна и качеством, и ценами на него. Словом, не устраивает абсолютно всё!» — возмущается молодая мама младшего школьника.

«Мы многодетная семья, поэтому ребёнок питается в школе бесплатно. Раньше собирали для этого разные справки. Сейчас всё заметно упростилось, — говорит мама Алла Баранова. — Сын очень доволен тем, что в школе каждый день дают фрукты и часто — выпечку. И я рада: он питается сбалансированно, и обязательно — горячее! Наша учительница очень строгая в плане питания — буквально стоит над детьми, лишь бы они обязательно хорошо поели, без сухомятки».

Эксперты признали, что будут не раз возвращаться к проблемам школьного питания. Остаётся надеяться, что оно постепенно будет только улучшаться, а не ухудшаться…