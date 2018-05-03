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Самарцы смогут посмотреть салют 9 мая с палубы теплохода
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Самарцы смогут посмотреть салют 9 мая с палубы теплохода 

Волга Ньюс 5 часов назад
Теплоход типа «Москва» отправится от Речного вокзала в 21:30. Билеты для взрослых стоят 700 рублей, для детей от 5 до 7 лет — 300 рублей. Сейчас открыта предварительная продажа билетов в четвертой кассе речного вокзала. Тел. 222-91-91,222-93-37.
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