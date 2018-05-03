В Нижегородской области состоится встреча детей из приемных семей с ветеранами ВОВ

Об этом сообщает Общественная палата Нижегородской области.

Во время встречи дети смогут лично пообщаться с участниками боевых действий, в том числе с ветеранами ВОВ, подарить им подарки, изготовленные своими руками. В программе мероприятия запланированы праздничный концерт с участием детей и ветеранов, экскурсия по Парку Победы и запуск в небо воздушных шаров цвета триколора в знак памяти и скорби по не вернувшимся с войны. Все желающие смогут отведать солдатской каши, приготовленной на полевой кухне.

На мероприятие приглашены представители законодательной и исполнительной власти региона, депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.

Организаторы мероприятия: рабочая группа Общественной палаты Нижегородской области «Большая семья», объединение приемных семей Нижнего Новгорода и Нижегородской области «Сделаем мир светлее», Нижегородское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников», общественная организация «Родительское всероссийское сопротивление».