Более 300 детей примут участие в майской ассамблее «Вечный огонь‑2018» в «Артеке»

Более 300 детей, чьи отцы погибли, сражаясь с террористами в Сирии, примут участие в Международной детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь-2018» в детском центре «Артек», сообщил журналистам в четверг заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов

Детская военно-историческая ассамблея «Вечный огонь-2018» пройдет с 4 по 25 мая на базе детского лагеря «Морской» международного детского центра «Артек». В ассамблее принимают участие сирийские дети, ученики школы для детей погибших сирийских военных в Дамаске, и дети российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии.