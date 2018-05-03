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Более 300 детей примут участие в майской ассамблее «Вечный огонь‑2018» в «Артеке»
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Более 300 детей примут участие в майской ассамблее «Вечный огонь‑2018» в «Артеке» 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Более 300 детей, чьи отцы погибли, сражаясь с террористами в Сирии, примут участие в Международной детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь-2018» в детском центре «Артек», сообщил журналистам в четверг заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.
Детская военно-историческая ассамблея «Вечный огонь-2018» пройдет с 4 по 25 мая на базе детского лагеря «Морской» международного детского центра «Артек». В ассамблее принимают участие сирийские дети, ученики школы для детей погибших сирийских военных в Дамаске, и дети российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии.
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