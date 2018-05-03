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Гурцкая прокомментировала идею создания спецсмен для трудных подростков
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Гурцкая прокомментировала идею создания спецсмен для трудных подростков 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Идея организации спецсмен в летних лагерях для трудных подростков не нова, эта мера будет эффективной на первом этапе работы с ними, но впоследствии нужно заменять такие смены на интеграционные лагеря, чтобы дети могли полноценно влиться в сообщество сверстников, считает заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Ранее в "Известиях" появилась информация о том, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила губернаторам до 15 мая «проработать вопрос о финансовой поддержке проведения в летний период профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел». Издание сообщает, что детей планируют отправлять туда бесплатно на бюджетные средства для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
"Любая социализирующая активность — это хорошо. Особенно для трудных подростков, свободное время которых необходимо занимать позитивной деятельностью. Однако не стоит слишком увлекаться спецсменами, хотя на первом этапе без этого формата не обойтись ввиду особенностей работы с криминализированными подростками. Но спецсмены постепенно нужно заменять на интеграционные лагеря, которые позволят подросткам, имеющим опыт асоциального поведения, полноценно влиться в сообщество сверстников", — говорит Гурцкая.
При этом она считает, что работать с детьми должны «не сотрудники МВД, а социальные педагоги и психологи». Гурцкая также отметила, что данная идея «не нова».
"Перевоспитанием трудных подростков активно занимались в и Советском Союзе. Так что новое — это хорошо забытое старое. И уж точно не нужно называть смену сменой для трудных подростков. Вообще, надо запретить и в аттестате указывать об обучении в спецшколе, поскольку это не дает путевку в жизнь, а становится дополнительным барьером", — полагает член ОП РФ.
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