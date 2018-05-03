В Красноярске пьяная женщина кормила грудью 4-хмесячного малыша

В Красноярске полицейские забрали у матери 4-хмесячного ребёнка, когда выяснили, что женщина в сильном алкогольном опьянении кормила его грудью, сообщили в УВД по Красноярскому краю.

На женщину пожаловалась соседка, сообщив, что в доме 1а пер. Маяковского собираются шумные компании с распитием алкоголя. Женщина, в сильном опьянении, чуть не уронила грудничка, а её старшие малолетние дети гуляют без присмотра.

Сотрудники ПНД, выехавшие на место обнаружили в квартире нетрезвую компанию, в помещении пахло спиртом и табаком. 4-хмесячный мальчик, который находился там же вызвал у полицейских опасение: он был заторможенным и почти не плакал, когда мать и гости вели себя агрессивно. Выяснилось, что женщина кормила ребёнка грудью при том, что сама была пьяна.

Сотрудники ПНД забрали мальчика и поместили его в дом ребёнка, против женщины завели административное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей».