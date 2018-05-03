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Школьники напишут ветеранам войны поздравительные письма и сделают подарки
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Школьники напишут ветеранам войны поздравительные письма и сделают подарки 

Официальный сайт управы района Богородское 4 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Праздник, посвященный Дню Победы, состоится 4 мая в библиотеке №74 для юных жителей района Богородское.
За несколько дней до празднования Дня победы в Великой Отечественной войне в районной библиотеке №74 пройдет праздничная программа «Имя твое бессмертно, память тебе вечна», во время которой вспомнят фронтовиков, тружеников тыла, детей, которые пережили голод в блокадном Ленинграде.
Школьники из Богородского напишут для ветеранов поздравительные письма и сделают собственными руками подарки: красивые цветы из цветной бумаги и изящные изделия из пластилина.
Сотрудники библиотеки также проведут для детей познавательную программу. Например, они расскажут о составе куска хлеба, который на сутки выдавался в блокадном Ленинграде, о судьбах детей, лишившихся всех родственников и оставшихся в одиночестве в холодном голодном городе.
Во время концертной программы юные артисты прочитают стихи о войне, исполнят песни, ставшие популярными в те далекие годы, а мальчики станцуют «Яблочко» — один из любимых танцев в годы войны.
Начало мероприятия 4 мая в 11 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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