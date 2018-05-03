Школьники напишут ветеранам войны поздравительные письма и сделают подарки

Праздник, посвященный Дню Победы, состоится 4 мая в библиотеке №74 для юных жителей района Богородское.

За несколько дней до празднования Дня победы в Великой Отечественной войне в районной библиотеке №74 пройдет праздничная программа «Имя твое бессмертно, память тебе вечна», во время которой вспомнят фронтовиков, тружеников тыла, детей, которые пережили голод в блокадном Ленинграде.

Школьники из Богородского напишут для ветеранов поздравительные письма и сделают собственными руками подарки: красивые цветы из цветной бумаги и изящные изделия из пластилина.

Сотрудники библиотеки также проведут для детей познавательную программу. Например, они расскажут о составе куска хлеба, который на сутки выдавался в блокадном Ленинграде, о судьбах детей, лишившихся всех родственников и оставшихся в одиночестве в холодном голодном городе.

Во время концертной программы юные артисты прочитают стихи о войне, исполнят песни, ставшие популярными в те далекие годы, а мальчики станцуют «Яблочко» — один из любимых танцев в годы войны.

Начало мероприятия 4 мая в 11 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.