Суд обязал РЖД оборудовать на Киевском и Белорусском вокзалах комнаты матери и ребенка

ОАО «РЖД» обязано оборудовать на Киевском и Белорусском железнодорожных вокзалах Москвы комнаты матери и ребенка, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московско-Смоленская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в сфере пассажирских перевозок и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Киевском и Белорусском железнодорожных вокзалах Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки выявлено отсутствие на Киевском вокзале комнаты матери и ребенка, доступ пассажиров в комнату матери и ребенка на Белорусском вокзале ограничен в связи с отсутствием лифта на третий этаж здания.

«В целях устранения указанных нарушений транспортный прокурор в суд направил исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» оборудовать и обустроить на железнодорожных вокзалах комнаты матери и ребенка, обеспечив их доступность для пассажиров. Мещанским районным судом Москвы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило», — отмечается в сообщении.