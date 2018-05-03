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Суд обязал РЖД оборудовать на Киевском и Белорусском вокзалах комнаты матери и ребенка
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Суд обязал РЖД оборудовать на Киевском и Белорусском вокзалах комнаты матери и ребенка 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РАПСИ
ОАО «РЖД» обязано оборудовать на Киевском и Белорусском железнодорожных вокзалах Москвы комнаты матери и ребенка, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Московско-Смоленская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в сфере пассажирских перевозок и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Киевском и Белорусском железнодорожных вокзалах Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки выявлено отсутствие на Киевском вокзале комнаты матери и ребенка, доступ пассажиров в комнату матери и ребенка на Белорусском вокзале ограничен в связи с отсутствием лифта на третий этаж здания.
«В целях устранения указанных нарушений транспортный прокурор в суд направил исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» оборудовать и обустроить на железнодорожных вокзалах комнаты матери и ребенка, обеспечив их доступность для пассажиров. Мещанским районным судом Москвы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило», — отмечается в сообщении.
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