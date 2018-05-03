Власти потратят 59 миллионов на перестройку детдома в детсад

Власти Новосибирска заказали капитальный ремонт здания бывшего детского дома на улице Макаренко, 17/1 — здесь откроют детский сад.

Конкурс сегодня, 3 мая, объявило на сайте госзакупок МКУ «Отдел технического надзора и развития материально технической базы образовательных учреждений», начальная цена контракта — более 59 миллионов рублей.

Здание на улице Макаренко, 17/1 строилось под детский сад, но затем в нём работал детский дом. В июле 2017 года здание бывшего детского дома № 12 вернули детскому саду № 388 «Малышка» для создания второго корпуса, сообщили корреспонденту в руководстве детского сада. Двухэтажное здание простояло более года на консервации, прежде чем был объявлен конкурс на его реконструкцию.

«Новый детский сад рассчитан на 210 мест по проекту. Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус и рифлёные дорожки. Здесь будут учиться дети разного направления», — рассказала корреспонденту НГС заведующая детским садом № 388 «Малышка» Ирина Пугачева.

По её словам, от детского дома фактически останутся только стены — внутри сделают перепланировку, во дворе появится современная детская площадка со специальным покрытием.

Согласно документам закупки, аукцион по выбору подрядчика пройдёт 25 мая, победитель должен будет сразу же приступить к работам. Закончить реконструкцию должны до 25 декабря 2018 года.

Основные работы по капремонту здания потребуют более 46 миллиона рублей, указано в сводной смете проекта. Это отделка подвала и помещений, замена окон, ремонт кровли, строительство шахты подъемника, лестниц, реконструкция водоснабжения, канализации, вентиляции и электрических сетей.

Благоустройство потребует почти 4 миллиона рублей. Подрядчик должен будет положить новый асфальт, возвести забор вокруг корпуса детского сада.

Детская площадка с беседками, горками, бревном и десятью песочницами должна заменить гимнастические снаряды во дворе здания. В двухэтажном здании детского сада будет грузовой подъёмник, рассчитанный на 160 кг продуктов.

Бывший детский дом № 12 на «Юбилейном» стал одним из нескольких расформированных учреждений для детей-сирот, на месте которых появятся детские сады. В конце 2017 года здание бывшего детдома № 15 на улице Гоголя, 25А стало вторым корпусом детского сада № 34 «Ласточка».