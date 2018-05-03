Детские лагеря в Подмосковье: интересные программы лета‑2018

Ведь в зависимости от интересов и способностей ребенка можно выбрать различные варианты увлекательного отдыха. Корреспондент РИАМО собрала интересные программы, которые предлагают детские лагеря в Подмосковье, — от спортивно-танцевальных до интеллектуально-языковых.

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Лагеря SmartCamp

В сети лагерей SmartCamp каждый ребенок в конце смены может получить ценные призы. Для этого нужно стать активным участником жизни лагеря: создавать поделки и побеждать в конкурсах, набирая таким образом хит-пойнты, которые в конце смены обмениваются на игровые приставки, мобильные телефоны и т.п.

Смены длятся по 12 дней. В стоимость путевки помимо питания и проживания включены трансфер до лагеря и обратно, медобслуживание, занятия по профилю программы. От выбранной программы зависит конкретный набор развлечений и занятий. Некоторые услуги могут быть платными (аквапарк).

Например, выбирая программу «Лига киберспорта», можно научиться мечевому бою (атравматичными мечами), простым трюкам в «Экстрим-парке», управлению и трюкам на BMX, поучаствовать в тактических боях по лазертагу. Для любителей информационных технологий будет работать соответствующая студия, где занятия по программированию проводятся на современных компьютерах. Включена и традиционная школа авиа-, авто-, и судомоделирования. Среди запланированных тематических мероприятий стоит отметить «Большой киберспортивный турнир» и шоу-квест «Ночь триффидов».

Смены тематические (например, Need For Speed, FIFA 2018, Battlefront и т.п.). Отряды небольшие − всего 12–14 человек, на каждые 7 человек приходится 1 педагог. Возраст ребят: 10–17 лет.

Где: г.о. Коломна, 100 км по Новорязанскому шоссе, парк-отель «Олимп»

Стоимость: 43 000–45 000 рублей

Программа «НаноКэмп» разработана совместно с «РОСНАНО» , в ней реализован блок образовательных технологий STEM, который расшифровывается как Science (наука), Technology (технология), Engineering (инженерное дело), Mathematics (математика). Подойдет тем, кто интересуется естественно-научными дисциплинами, компьютерными технологиями.

Дети будут изучать компьютерную графику и анимацию, обрабатывать фото и видео, заниматься дизайном и веб-проектированием, наблюдать и самостоятельно ставить научные опыты (максимальная длительность пребывания за компьютером — 3 часа в день). На занятиях, посвященных робототехнике, ребята изучат альтернативные методы энергии, устройство роботов, а те, кто постарше, попробуют создавать свои микроконтроллеры.

Занятия длятся от 30 до 120 минут в зависимости от возраста и чередуются с пребыванием на свежем воздухе и физической активностью, спортом.

Есть следующие смены: «Архитекторы живых систем», «Инженерия будущего», «Science-художник» и т.п. Возраст детей: 8–16 лет.

Где: Раменский район, д. Полушкино, оздоровительный комплекс «Полушкино»

Стоимость: 41 900–46 000 рублей.

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Лагерь «Академия звезд»

Смены длятся по 12 дней, в отрядах от 9 до 15 человек. На 12 человек полагается один вожатый, на большее количество детей — два. В стоимость помимо проживания и питания включены медицинская страховка от компании «Росгосстрах» и трансфер в обе стороны. Занятия ведут преподаватели с высшим образованием и опытом работы (хореографы, тренеры, актеры, певцы — лауреаты международных конкурсов и участники музыкальных групп и т.п.). Обычно уроки проходят в первой половине дня, а вторая посвящена спорту, квестам, викторинам «Самый умный», «Музыкальный калейдоскоп» и др.

В рамках танцевальной программы «Пять звезд» каждый день по два часа учат хип-хопу, джаз-модерну, клубным танцам, house dance и т.п. Группы есть как для начинающих, так и для более опытных танцоров. По желанию они смогут принять участие в танцевальном состязании (сольно или в паре), а в конце смены — выступить в гала-концерте перед родителями. Возраст детей: 7–15 лет.

На программе «Кино» детей знакомят с основными профессиями кино и телевидения, они могут попробовать себя не только в роли актеров, но и в качестве сценаристов, режиссеров, операторов, декораторов и ответственных за реквизит. Посетителям лагеря предстоит ознакомиться с основами техники съемки, постановки кадров, монтажом и снять собственный короткометражный фильм для заключительного гала-концерта. Приглашаются дети от 7 до 15 лет.

Где: г.о. Истра, база отдыха «Красная гвоздика»

Стоимость: 40 800–46 000 рублей (в зависимости от смены)

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Бизнес-лагерь «Лидер. Инсайт» от «Лидерлайф»

Смены по 14 дней предназначены как для тех, кто в будущем хочет стать бизнесменом, так и для ребят, желающих развить свой эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, научиться работать в команде.

В путевку включено пятиразовое питание, проживание по 2–4 человека в комнате, страховка от компании «РЕСО» , трансфер в обе стороны, медобеспечение.

Программа предусматривает следующие занятия: мастер-классы «Узнай себя», «Язык жестов», «Развитие памяти», игры по командообразованию и бизнес-игры, встречи с успешными бизнесменами, хакатон «Социальный плакат». Помимо этого, ребята смогут принять участие в творческих вечерах, спортивных квестах, лазертаге, спортивных активностях — от йоги до баскетбола. Возраст детей: 13–17 лет.

Где: г.о. Коломна, д. Малое Уварово

Стоимость: 41 801 рубль (открыта только одна смена, 13–26 июня)

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ILS Camp — лагерь с изучением английского языка

Двухнедельные смены организованы для детей от 7 до 17 лет, с любым знанием языка. В путевку входит шестиразовое питание, проживание на охраняемой территории, круглосуточная медицинская помощь.

Мероприятия проводятся на английском. Например, вечеринки под открытым небом с участием диджеев и мыльными пузырями, косплей-выступления, фантастический суперквест «Этногенез», танцевальный баттл и т.п.

В программе 50 академических часов занятий с преподавателями ILS, включая носителей языка, просмотр кино на английском, а также кружки по созданию поделок, театральная студия, спортивные мероприятия.

Где: Одинцовский р-н, д. Пронское, ДОЛ «Радуга»

Стоимость: 55 000 рублей

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Этот официальный лагерь при МГУ призван расширять и углублять знания уже интересующихся наукой детей и заинтересовывать тех, кто к ней равнодушен. Проживание предоставляется в трех— и пятиместных номерах, в путевку включены трансфер и питание. Корпуса расположены на территории пансионата «Университетский» под Звенигородом.

В «Слоне и жирафе» есть множество программ для ребят с 1 по 11 классы: «Математика», «Русский/Литература», «Астрономия», «География», «История», «Человек/Медицина». Занятия включают в себя не только лекции, но и проведение опытов, практику (например, на программе «Медицина» ребят учат снимать кардиограмму). Особого внимания заслуживают направления «Олимпиадная биология» и «Олимпиадная химия». Углубленное изучение дисциплин позволяет успешно подготовиться к олимпиадам, преуспеть в ЕГЭ.

В 2018 году будет только 4 смены по 7 дней в августе.

Где: Одинцовский район, д. Волково, пансионат «Университетский»

Стоимость: 37 000 рублей

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Лагерь «Дружите.ру»

Лагерь расположен неподалеку от Рузского водохранилища, в окружении хвойного леса. Дети размещаются по 2–3 человека в номере, в путевку включены трансфер, четырехразовое питание и медицинское обслуживание.

Здесь нет классических отрядов, детей расселяют по возрасту или по участию в ролевой игре. Помимо вожатых (2–3 человека на корпус), которые отвечают за быт, педсостав укомплектован мастерами-преподавателями, аниматорами, игротехниками и т.д.

Смены длятся по 13 дней, возраст участников от 7 до 17 лет.

Лагерь предлагает фэнтези-ролевую программу «Штормград». Летом 2018 года здесь есть такие направления, как «Средиземье. Третья эпоха» (по миру «Властелица колец»), «Элинор. Следы на песке» и др.

Познакомившись с персонажами будущей игры и другими детьми, прибывшие выбирают себе роли и виды деятельности. Занятия тесно связаны со сказочной жизнью. Например, в гильдии алхимиков изучается химия и физика, в гильдии охотников — походная жизнь, а в гильдии бардов поют и танцуют исторические танцы.

Благодаря вовлеченности в ролевую игру развиваются коммуникативные навыки, умение работать в команде.

Кроме того, в лагере есть другая специализированная программа «Овердрайв» в рамках направления «Мыс рока». В день заезда ребята выбирают, чем они хотели бы заниматься: гитарой, клавишными, вокалом. Можно репетировать с группами, играть на музыкальных инструментах, участвовать в акустических вечерах. Занятия ведут преподаватели по вокалу, барабанам, гитаре, теории музыки и т.п. Регулярно проводятся концерты и выступления (6–7 выступлений). Каждый день проходят ролевые и спортивные игры (настольный теннис, баскетбол, волейбол).

Где: г.о. Руза, д. Матвейцево, база отдыха «Озерный»

Стоимость: 45 900–50 900 рублей

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Футбольный лагерь «Дискавери „Лига“

В стоимость путевки входят пятиразовое питание, трехместное проживание, трансфер до лагеря и обратно, страховка от »Ингосстраха» . На каждые десять детей приходится по одному вожатому.

Длительность смены — 14 дней, возраст детей — от 7 до 16 лет.

В программу включены 2–3 тренировки в день, шесть посещений бассейна за смену, футбольная форма лагеря, сувениры и призы.

Детям предстоит заниматься футболом и футбольным фристайлом, причем внимание уделяется не только технике игры, но и тактической подготовке, развитию лидерских качеств. Ребят обучат дриблингу, пасам и ударам, финтам. Тренировки проводятся в крытом манеже с искусственной травой под руководством специалистов Ajax Camps. В конце смены проходит заключительный футбольный матч.

В лагере также проходят творческие занятия, квесты, соревнования и турниры, показывают фильмы и проводят викторины на футбольную тематику.

Где: Пятницкое шоссе, 38 км от МКАД

Цена: 44 500–46 500 рублей

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