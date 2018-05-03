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О Великой Отечественной войне рассказали измайловским дошколятам
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О Великой Отечественной войне рассказали измайловским дошколятам 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В образовательном комплексе Измайлова состоялась интерактивная экскурсия в музей Боевой славы.
Руководитель школьного музей Боевой славы Лидия Шамова простым и доступным для дошколят языком изложила наиболее важные этапы Великой Отечественной войны. Свой рассказ педагог школы №2094 подкрепила музейными картинами и экспозициями. Дети с большим интересом рассматривали в витринах настоящие военные реликвии. Их особенно заинтересовала гимнастерка, которая со временем «обросла» потрясающей легендой.
Юные экскурсанты слушали, затаив дыхание, рассказ о летчиках, защищавших небо над Москвой. И, конечно же, в конце экскурсии всем было предложено подержать в руках автомат и санитарную сумку, примерить бескозырки и фуражки, что привело детей в восторг.
Организаторы памятного мероприятия поставили перед собой цель — сохранить память о героическом подвиге нашего народа, передать молодому поколению ценность жизни и мира на Земле.
Родители детей поблагодарили организаторов за эту экскурсию, имеющую большое значение в деле воспитания детей.
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