О Великой Отечественной войне рассказали измайловским дошколятам

В образовательном комплексе Измайлова состоялась интерактивная экскурсия в музей Боевой славы.

Руководитель школьного музей Боевой славы Лидия Шамова простым и доступным для дошколят языком изложила наиболее важные этапы Великой Отечественной войны. Свой рассказ педагог школы №2094 подкрепила музейными картинами и экспозициями. Дети с большим интересом рассматривали в витринах настоящие военные реликвии. Их особенно заинтересовала гимнастерка, которая со временем «обросла» потрясающей легендой.

Юные экскурсанты слушали, затаив дыхание, рассказ о летчиках, защищавших небо над Москвой. И, конечно же, в конце экскурсии всем было предложено подержать в руках автомат и санитарную сумку, примерить бескозырки и фуражки, что привело детей в восторг.

Организаторы памятного мероприятия поставили перед собой цель — сохранить память о героическом подвиге нашего народа, передать молодому поколению ценность жизни и мира на Земле.

Родители детей поблагодарили организаторов за эту экскурсию, имеющую большое значение в деле воспитания детей.