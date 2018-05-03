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Данил А., октябрь 2010, Оренбургская область
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Данил А., октябрь 2010, Оренбургская область 

РИА Новости 3 часа назад
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области: 8 (3532) 34-26-16.
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