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Роботы сыграли в футбол за юных изобретателей Нижнего Новгорода
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Роботы сыграли в футбол за юных изобретателей Нижнего Новгорода 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Всего в региональном нижегородском этапе Всероссийской роботехнической олимпиады выступили 350 школьников из 15 районов и городских округов региона. Победителей и призеров определили в номинациях: «Роботрафик», «Автотранспортные роботехнические системы», «Триатлон», «Автономный футбол» и «Управляемый футбол».
— Когда мы только начинали это конкурсное движение, количество участников было совсем небольшим. А сейчас уже зал буквально заполнен лучшими детьми лучших образовательных организаций Нижнего Новгорода, Сарова, Богородска, Сергача, Выксы, Вачи и других районов нашей области, — рассказала замдиректора Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области Марина Лупандина. — Нам удалось достичь этого уровня благодаря тому, что в этих учреждениях работают очень талантливые педагоги. И сегодня их праздник, праздник их воспитанников, которые долго готовились к сегодняшним соревнованиям, а также праздник родителей, которые помогают, поддерживают своих детей в выборе будущей профессии.
Организатором соревнований традиционно выступил Центр развития творчества детей и юношества. Они проходили на базе Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева.
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