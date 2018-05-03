Мероприятие «Победа глазами детей» пройдет в библиотеке на Фестивальной

Библиотека №27 на Фестивальной улице приглашает юных жителей района Ховрино на мероприятие «Победа глазами детей», которое состоится 4 мая. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.

«Пройдет конкурс детского рисунка «Победа глазами детей». На мастер-классе вместе с преподавателем ребята смастерят открытки-подарки ветеранам и напишут поздравительные письма», — уточняется в сообщении.

Гостей будут ждать к 16.00 в библиотеке №27 района Ховрино, которая находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (то)