После падения ребенка в яму кировские чиновники усилят контроль за безопасностью детей

После двух инцидентов с участием детей в администрации города Кирова решили усилить контроль за их безопасностью. Сегодня сити-менеджер Илья Шульгин подписал соответствующее постановление.

Руководителям учреждений образования, физкультуры и спорта, культуры поручено обследовать здания, коммуникации, территории учреждений. В том числе изучить и проанализировать архивные материалы и документацию по земельному участку, на котором располагается учреждение.

Напомним, 27 апреля в детском саду №201 произошёл провал грунта, в результате которого пострадал трёхлетний малыш. Как выяснилось позднее, на месте детского сада в 80-е годы располагались деревянные здания с подвалами. Из-за некачественной подготовки грунта при строительстве детского сада и произошёл несчастный случай.

На особом контроле будут держать состояние заборов, люков, спортивных сооружений, крыш, сараев, малых архитектурных форм, пожарных гидрантов и других объектов, расположенных на территории учреждения. Именно открытое окно стало причиной трагедии 2 мая, в результате которой погибла маленькая девочка, за жизнь её сестры-двойняшки до сих пор борются врачи.

— «Я прошу подключиться к решению этих серьёзнейших задач всех, кто так или иначе работает с детьми: детских врачей, педагогов развивающих центров и студий, детских кружков, секций, в том числе и частных. Не пожалейте пяти минут — напомните родителям о том, что зачастую соблюдение самых обычных правил безопасности спасает детям жизнь. Подавляющее большинство несчастных случаев можно было бы предотвратить», — подчеркнул глава администрации города Илья Шульгин.

Фото: администрация города Кирова