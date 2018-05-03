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Языковой лагерь «Сочный English»: первая смена
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Языковой лагерь «Сочный English»: первая смена 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Языковой лагерь приглашает детей отдыхать в Подмосковье и в Сочи. Можно выбрать дом отдыха «Покровское» в Одинцовском районе (популярное место летнего детского отдыха) или отправить ребенка в дизайнерский отель в горах «Долина 960». Дети, изучающие английский, проведут летние каникулы с полным погружением в язык.
Программа лагеря строится на сюжетной игре. Организаторы воссоздают атмосферу студенческого городка Оксфордского университета: дети распределяются по «колледжам» в соответствии с возрастом и уровнем знания английского языка и на протяжении всей смены участвуют в тематической игре-квесте.
За время смены ребята должны разгадать тайны Оксфорда: каждый день они получают новое задание и новое испытание (тайные письма, зашифрованные карты, борьба с финансовыми махинациями, предотвращение хакерских атак и много других приключений), и только выполнив все, можно найти ключ к разгадке. При этом у каждого «колледжа» своя сюжетная линия и своя тайна. По правилам программы все общение, занятия и квесты в течение смены происходят только на английском. Все занятия адаптированы под разный уровень владения языком.
Кроме уроков английского языка ребята посещают занятия в школах фотоискусства, драмы и литературы или лидерства и бизнеса, а также мастер-классы по видеоблоггингу, креативной фотографии, fashion-журналистике и многое другое.
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