Ещё
«Родительский патруль» вместе с ЮИДовцами контролирует безопасность юных сельских пассажиров Кабардино-Балкарии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Родительский патруль» вместе с ЮИДовцами контролирует безопасность юных сельских пассажиров Кабардино-Балкарии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Вблизи дошкольных и школьных образовательных организаций сельских поселений Урванского и Лескенского районов республики массовую проверку перевозок юных пассажиров организовали специальные патрули. Вместе с автоинспекторами и полицейскими по делам несовершеннолетних в проверочном ликбезе приняли участие члены «Родительского патруля», педагоги и юные инспекторы движения.
Организаторы проверили наличие и качество удерживающих устройств для детей в салоне транспорта, разъяснили правила их категорирования, напомнили, что от рождения и до 7 лет включительно детей необходимо перевозить только в детских удерживающих устройствах, подобранных в соответствие с весом и ростом ребенка, от 7 до 11 лет включительно с использованием детских удерживающих систем устройств или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств.
Полицейские по делам несовершеннолетних напомнили родителям о последствиях за оставление ребенка в возрасте младше 7 лет в транспортном средстве в отсутствие совершеннолетнего лица.
Во время акции, участниками которой стали несколько десятков детей и взрослых, родители обещали обеспечить безопасность перевозки детей и прививать им навыки безопасного участия в дорожном движении в первых лет жизни.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Автоинспекторы Торжокского района Тверской области провели занятие для малышей из детского сада Полицейские с помощью неравнодушного усольчанина нашли ребенка до того, как его пропажу заметила мама В Анадыре сотрудники полиции смогли предотвратить несчастный случай с участием малолетнего ребёнка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение