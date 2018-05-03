«Родительский патруль» вместе с ЮИДовцами контролирует безопасность юных сельских пассажиров Кабардино-Балкарии

Вблизи дошкольных и школьных образовательных организаций сельских поселений Урванского и Лескенского районов республики массовую проверку перевозок юных пассажиров организовали специальные патрули. Вместе с автоинспекторами и полицейскими по делам несовершеннолетних в проверочном ликбезе приняли участие члены «Родительского патруля», педагоги и юные инспекторы движения.

Организаторы проверили наличие и качество удерживающих устройств для детей в салоне транспорта, разъяснили правила их категорирования, напомнили, что от рождения и до 7 лет включительно детей необходимо перевозить только в детских удерживающих устройствах, подобранных в соответствие с весом и ростом ребенка, от 7 до 11 лет включительно с использованием детских удерживающих систем устройств или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств.

Полицейские по делам несовершеннолетних напомнили родителям о последствиях за оставление ребенка в возрасте младше 7 лет в транспортном средстве в отсутствие совершеннолетнего лица.

Во время акции, участниками которой стали несколько десятков детей и взрослых, родители обещали обеспечить безопасность перевозки детей и прививать им навыки безопасного участия в дорожном движении в первых лет жизни.