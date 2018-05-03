Военно-патриотический клуб «Преемник» школы № 2093 приглашает детей старше десяти лет

В школе № 2093 имени героя России Анатолия Савельева работает военно-патриотический клуб «Преемник», где занимаются дети и подростки от десяти до семнадцати лет.

Целью клуба является патриотическое воспитание детей и подростков. Руководители стремятся привить членам клуба чувство гордости за свою страну, уважения и любви к родине. На занятиях в клубе глубоко изучают историю Вооруженных сил России и историю Великой Отечественной войны. Кроме того, в программе клуба — основы строевой и огневой подготовки, подготовка к сдаче норм ГТО и практические занятия по стрельбе.

Клуб участвует в военно-спортивной игре «Зарница», в смотрах строя и песни, межрайонных и городских тематических конкурсах. В планах на 2018/2019 учебный го — знакомство участников клуба с основами поисково-исследовательской работы и прохождение кинологической подготовки; изучение боевых искусств; занятия стендовым моделизмом и составление личного генеалогического древа «Моя родословная».

Дополнительную информацию о работе клуба «Преемник» можно получить по адресу: Союзный проспект, дом 2. Телефон школы № 2093: 8 (495) 302‑01-16.