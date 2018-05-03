Детям из района Марьино рассказали об опасной высоте

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних при нахождении на балконах и лоджиях в отделении дневного пребывания детей и подростков ТЦСО «Марьино» проведен час безопасности «Опасная высота».

Детям рассказали о том, какую опасность представляют открытые окна и игры на балконах и лоджиях, а также о том, как поступать в случае если с кем-то случился несчастный случай падения с высоты.

Также подготовлен информационный стенд о домашних опасностях и по профилактике случаев выпадения детей из оконных проемов. (то)