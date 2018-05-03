Ещё
Детям из района Марьино рассказали об опасной высоте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детям из района Марьино рассказали об опасной высоте 

Управа района Марьино 1 час назад
В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних при нахождении на балконах и лоджиях в отделении дневного пребывания детей и подростков ТЦСО «Марьино» проведен час безопасности «Опасная высота».
Детям рассказали о том, какую опасность представляют открытые окна и игры на балконах и лоджиях, а также о том, как поступать в случае если с кем-то случился несчастный случай падения с высоты.
Также подготовлен информационный стенд о домашних опасностях и по профилактике случаев выпадения детей из оконных проемов. (то)
Управа района Марьино: последние новости
В районе Марьино открылась выставка семейных военных архивов Активные мамы района Марьино встретятся в медиацентре на Братиславской В кинотеатре на Люблинской устроят праздник в честь Первомая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение