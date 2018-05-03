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Заболотный станет воспитателем в детском саду
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Заболотный станет воспитателем в детском саду 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный выполнит свое обещание и станет воспитателем в детском саду, информирует официальный сайт клуба.
Обещание было дано в связи с благотворительной акцией, суть которой заключается в сборе необходимой суммы (876 тысячи рублей) для лечения новорожденного из Ростовской области Макара Аксенова.
Болельщики сине-бело-голубых и телезрители ГТРК «Санкт-Петербург» совместными усилиями собрали 992 тысячи. Все остальные средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».
По условиям акции, нападающий сине-бело-голубых пообещал стать воспитателем в детском саду, если необходимая сумма будет собрана.
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