Заболотный станет воспитателем в детском саду

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный выполнит свое обещание и станет воспитателем в детском саду, информирует официальный сайт клуба.

Обещание было дано в связи с благотворительной акцией, суть которой заключается в сборе необходимой суммы (876 тысячи рублей) для лечения новорожденного из Ростовской области Макара Аксенова.

Болельщики сине-бело-голубых и телезрители ГТРК «Санкт-Петербург» совместными усилиями собрали 992 тысячи. Все остальные средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

По условиям акции, нападающий сине-бело-голубых пообещал стать воспитателем в детском саду, если необходимая сумма будет собрана.