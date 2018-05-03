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Бюджетные находки: 12 органайзеров для детской с AliExpress
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Бюджетные находки: 12 органайзеров для детской с AliExpress 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
1. Переносной мешочек для игрушек (130 руб.)
Удобная вещица, в которой можно хранить и переносить самые любимые игрушки ребёнка.
2. Система хранения для кроватки (183 руб.)
Система хранения, которая вешается прямо на спинку кроватки. В ней можно хранить подгузники, игрушки, бутылочки и даже пару сменной одежды.
3. Корзина для одежды и игрушек (167 руб.)
Универсальный органайзер с обаятельным дизайном.
4. Разделитель для сумки (64 руб.)
Разделитель для сумки — гарантия того, что мама сможет быстро найти всё необходимое. Кстати, неплохо постоянно хранить такую сумку в детской на случай экстренных сборов.
5. Мешок для игрушек (166 руб.)
Формально вещь предназначена для ванной комнаты, но той, в которой купаются дети. В таком мешочке на присосках можно хранить любимые резиновые игрушки чада.
6. Система для хранения молочных зубов (274 руб.)
Классная шкатулка для сбора выпавших молочных зубов. Ребёнок наверняка будет в восторге от такого «коллекционирования».
7. Коврик для игр (124 руб.)
Многофункциональный коврик-мешок, в который можно очень быстро собрать все игрушки, просто потянув за завязку.
8. Подвесной органайзер (248 руб.)
Водонепроницаемый вертикальный органайзер, который впишется в любую детскую комнату.
9. Органайзер-игрушка (209 руб.)
Такую подставку в виде мультипликационного героя Тоторо можно использовать и для цветов, и для хранения канцелярских принадлежностей.
10. Пенал-конструктор (330 руб.)
Кстати о канцелярских принадлежностях. Чем старше будет становиться ребёнок, тем больше их будет появляться. Так что ему понадобятся специальные системы хранения для ручек, карандашей, линеек и прочего.
Такой пенал — отличный вариант, потому что на его крышке ещё находится и мини-конструктор.
11. Подставка для карандашей с часами (334 руб.)
И ещё одна классная подставка для карандашей и ручек, оснащённая часами, календарём и термометром. Для детского хоум-офиса — замечательное решение!
12. Крючки (298 руб.)
Милые крючки, которые можно подвесить и внутри системы хранения, и к ручке коляски. В комплекте две штуки.
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