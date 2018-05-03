Бюджетные находки: 12 органайзеров для детской с AliExpress

1. Переносной мешочек для игрушек (130 руб.)

Удобная вещица, в которой можно хранить и переносить самые любимые игрушки ребёнка.

2. Система хранения для кроватки (183 руб.)

Система хранения, которая вешается прямо на спинку кроватки. В ней можно хранить подгузники, игрушки, бутылочки и даже пару сменной одежды.

3. Корзина для одежды и игрушек (167 руб.)

Универсальный органайзер с обаятельным дизайном.

4. Разделитель для сумки (64 руб.)

Разделитель для сумки — гарантия того, что мама сможет быстро найти всё необходимое. Кстати, неплохо постоянно хранить такую сумку в детской на случай экстренных сборов.

5. Мешок для игрушек (166 руб.)

Формально вещь предназначена для ванной комнаты, но той, в которой купаются дети. В таком мешочке на присосках можно хранить любимые резиновые игрушки чада.

6. Система для хранения молочных зубов (274 руб.)

Классная шкатулка для сбора выпавших молочных зубов. Ребёнок наверняка будет в восторге от такого «коллекционирования».

7. Коврик для игр (124 руб.)

Многофункциональный коврик-мешок, в который можно очень быстро собрать все игрушки, просто потянув за завязку.

8. Подвесной органайзер (248 руб.)

Водонепроницаемый вертикальный органайзер, который впишется в любую детскую комнату.

9. Органайзер-игрушка (209 руб.)

Такую подставку в виде мультипликационного героя Тоторо можно использовать и для цветов, и для хранения канцелярских принадлежностей.

10. Пенал-конструктор (330 руб.)

Кстати о канцелярских принадлежностях. Чем старше будет становиться ребёнок, тем больше их будет появляться. Так что ему понадобятся специальные системы хранения для ручек, карандашей, линеек и прочего.

Такой пенал — отличный вариант, потому что на его крышке ещё находится и мини-конструктор.

11. Подставка для карандашей с часами (334 руб.)

И ещё одна классная подставка для карандашей и ручек, оснащённая часами, календарём и термометром. Для детского хоум-офиса — замечательное решение!

12. Крючки (298 руб.)

Милые крючки, которые можно подвесить и внутри системы хранения, и к ручке коляски. В комплекте две штуки.