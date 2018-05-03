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Программу «Веселая затея» устроили для детей в Митине
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Программу «Веселая затея» устроили для детей в Митине 

Управа района Митино 5 часов назад
Фото: Управа района Митино
В Культурном центре «Митино» по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1 состоялась познавательно-интерактивная программа для детей «Веселая затея». Мероприятие было организовано в рамках детского клуба выходного дня «Субботка».
Как сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов центра Светлана Мухрина, малыши в возрасте от четырех лет и старше поучаствовали в играх, конкурсах и тематических викторинах, которые подготовили веселые аниматоры.
Такие мероприятия в КЦ «Митино» проводятся на регулярной основе. (ср)
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