В Курской области действует детский телефон доверия

Ежегодно по указанному номеру звонят более 15 тысяч человек

17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия. С 2010 года наш регион подключен к единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122, цель которого привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно по этому телефону звонят более 15 тыс. курян, которые жалуются на жестокое отношение к детям. звонки принимаются бесплатно, анонимно и круглосуточно со стационарного или мобильного телефона. Консультируют население квалифицированные специалисты четырех учреждений: Курского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, муниципального Центра диагностики и консультирования «Гармония», областного Железногорского межрайонного центра социальной помощи семье и детям, а также Курского областного социального приюта для детей и подростков п. Поныри.