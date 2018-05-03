В Текстильщиках детям и подросткам расскажут о космосе

Цикл образовательных программ, посвященных теме космоса, запустят этим летом во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который находится в районе Текстильщики. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко

— В отделениях Дворца творчества с 4 по 29 июня будут проводиться программы, объединенные темой космоса. Наши педагоги и методисты подготовили программы по художественному, физкультурно-спортивному, научно-техническому, социально-педагогическому, туристско-краеведческому направлениям, — пояснила Анна Бондаренко.

Отметим, что программы будут рассчитаны на слушателей от 5 до 17 лет.

Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)