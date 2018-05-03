Калужская область получит 73,3 миллиона на создание детского технопарка 

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами РФ межбюджетных трансфертов на создание детских технопарков «Кванториум». Согласно этому документу, 3 мая опубликованному на сайте правительства, 12 субъектов РФ получат в общей сложности 870 миллионов рублей. Доля Калужской области, которая есть в этом списке, составит 73,3 миллиона рублей. Как сообщается в постановлении, детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Проект предусматривает создание к 2021 году в субъектах РФ на условиях софинансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков. Причем не менее 58 из них должны быть созданы до конца 2018 года. Предполагается, что в каждом из них на постоянной основе будут заниматься не менее 800 детей. Еще около трех тысяч детей будут принимать участие в различных мероприятиях на базе «Кванториумов».