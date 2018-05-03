Ещё
Калужская область получит 73,3 миллиона на создание детского технопарка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калужская область получит 73,3 миллиона на создание детского технопарка 

Калуга 24 40 минут назад
Фото: Калуга 24
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами РФ межбюджетных трансфертов на создание детских технопарков «Кванториум». Согласно этому документу, 3 мая опубликованному на сайте правительства, 12 субъектов РФ получат в общей сложности 870 миллионов рублей. Доля Калужской области, которая есть в этом списке, составит 73,3 миллиона рублей. Как сообщается в постановлении, детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Проект предусматривает создание к 2021 году в субъектах РФ на условиях софинансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков. Причем не менее 58 из них должны быть созданы до конца 2018 года. Предполагается, что в каждом из них на постоянной основе будут заниматься не менее 800 детей. Еще около трех тысяч детей будут принимать участие в различных мероприятиях на базе «Кванториумов».
Калуга 24: последние новости
В Мещовском районе всю ночь искали пропавших детей В калужских лесах пропал пенсионер Известный композитор привез в Калугу «Концерт в темноте»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение