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В Самаре 15 мая пройдет распределение свободных мест в детских садах
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В Самаре 15 мая пройдет распределение свободных мест в детских садах 

Волга Ньюс 19 минут назад
Фото: Самарская газета
Для успешного проведения процедуры департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). При обнаружении в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести изменения.
Информация о свободных местах в детских садах по состоянию на 15 мая будет размещена на странице департамента образования сайта администрации Самары в разделе «Департамент информирует».
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