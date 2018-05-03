В Самаре 15 мая пройдет распределение свободных мест в детских садах

Для успешного проведения процедуры департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). При обнаружении в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести изменения.

Информация о свободных местах в детских садах по состоянию на 15 мая будет размещена на странице департамента образования сайта администрации Самары в разделе «Департамент информирует».