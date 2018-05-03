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Встреча с главой управы Бутырского района пройдет 16 мая
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Встреча с главой управы Бутырского района пройдет 16 мая 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов проведет традиционную встречу с населением 16 мая в помещении актового зала подразделения № 250 школы № 1236. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы организации работы с населением в летний период и летнего отдыха детей и подростков. Об этом сообщили в управе района.
— По окончании выступления главы и заместителей жители смогут пообщаться с руководством района и задать все интересующие их вопросы. Наиболее актуальные темы будут взяты на контроль, — уточнили в управе.
Встреча начнется в 19.00. Напомним, адрес подразделения № 250 школы № 1236 — ул. Гончарова, 15Б.
Кроме того, в этот день с 15 до 17 часов по телефону 8 (495) 619-91-07 состоится горячая линия с заведующей сектором по вопросам торговли и услуг Еленой Цику, посвященная вопросам несанкционированной торговли на территории района. (ак)
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