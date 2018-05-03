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Более 50 млн рублей направят на летний отдых детей в Карачаево-Черкесии
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Более 50 млн рублей направят на летний отдых детей в Карачаево-Черкесии 

ТАСС 5 часов назад
ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Более 10,4 тыс. детей из Карачаево-Черкесии (КЧР) поправят здоровье и отдохнут летом в санаториях и лагерях отдыха, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела по проблемам семьи, материнства и детства минсоцтруда республики Леля Эскиндарова
"На летнюю оздоровительную кампанию в этом году, как и в 2017-м, в республиканском бюджете заложено более 50 млн рублей. Планируем охватить более 10,4 тыс. школьников. Особое внимание при организации летнего отдыха уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации", — сказала Эскиндарова.
Дети и подростки Карачаево-Черкесии будут отдыхать и поправлять здоровье в санаториях, загородных лагерях и базах отдыха республики и соседних регионов.
"Планируется оздоровить детей и на морском побережье Краснодарского края. На море отправим более 300 детей. Будут также организованы палаточный лагерь на 200 детей в поселке Архыз и пять профильных смен по 10 дней на базе отдыха в Домбае для ребят, занимающихся поисковой деятельностью, волонтерством, шахматами, художественным творчеством", — отметила собеседник агентства.
Пришкольные лагеря КЧР в этом году, как и в прошлом, планируют принять более 6 тыс. детей.
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