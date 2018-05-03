«ПОРА» исследует особенности сна детей в Арктике

Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» объявляет о начале работ по исследованию и оценке влияния жизни в Арктике на показатели сна и бодрствования и другие биологические ритмы детей.

Руководителем проекта стал президент Национального общества специалистов по детскому сну, вице-президент Национального общества по сомнологии и медицине сна, член правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений Михаил Полуэктов. Исследования будут завершены в 2018 году.

Полуэктов отметил, что сон является одним из важнейших факторов развития ребенка с момента его рождения, он воздействует на работу нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма, существенно влияет на физическое и психомоторное развитие, эмоциональный баланс, память и умственную работоспособность.

"В результате проведенных исследований было выявлено, что 25% детей имеют нарушения сна. Плохое качество сна ребенка может повышать риск умственного отставания, ухудшать коммуникативные функции, негативно влиять на успеваемость, способствовать избыточной массе тела", — подчеркнул Полуэктов.

В свою очередь генеральный директор «ПОРА», кандидат медицинских наук Борис Тарасов сказал, что проживание детей в экстремальных природных и климатических условиях Арктики негативно сказывается на их здоровье, приводя к значительным изменениям к моменту окончания школы. Он отметил, что особенности сна детей в естественных условиях у коренных малочисленных народов Севера и пришлого населения ранее не изучались.

"В связи с этим ученые Института биологии Карельского Научного центра совместно с коллегами из Сеченовского Университета (Москва) на средства, выделенные «ПОРА», решили провести исследование особенностей сна у детей Арктики в несколько этапов", — сообщил Тарасов.

На первом этапе исследования будет проведено анкетирование детей, проживающих в Арктических зонах Карелии, Архангельской области и Красноярского края. Второй этап — оценка изменения суточной температуры, секреции гормонов мелатонина и кортизола, исследование генов, связанных с биологическими ритмами. Третий этап — генотипирование по определенным генам в исследуемых группах и создание генетической базы данных. Завершающим этапом в ноябре 2018 года станет подготовка статей для ряда научных изданий, разработка рекомендаций по профилактике заболеваний у детей, проживающих в Арктике.

Проектный офис развития Арктики «ПОРА» — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.