Детский сад в Сыктывкаре возобновляет работу после карантина из-за вспышки инфекции

СЫКТЫВКАР, 3 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Детский сад №7 Сыктывкара с 4 мая возобновляет работу после карантина, объявленного из-за вспышки кишечной инфекции, карантин снят, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов.

"Детский сад выполнил все предписания, карантин снят. С 4 мая учреждение возобновляет полноценную работу, принимает детей", — сообщил ТАСС Галимов.

По уточненным данным Роспотребнадзора по Коми, карантин вводился в учреждении с 13 апреля в связи с регистрацией сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и персонала детского учреждения.