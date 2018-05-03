Детский сад в Сыктывкаре возобновляет работу после карантина из-за вспышки инфекции 

СЫКТЫВКАР, 3 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Детский сад №7 Сыктывкара с 4 мая возобновляет работу после карантина, объявленного из-за вспышки кишечной инфекции, карантин снят, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов.
"Детский сад выполнил все предписания, карантин снят. С 4 мая учреждение возобновляет полноценную работу, принимает детей", — сообщил ТАСС Галимов.
По уточненным данным Роспотребнадзора по Коми, карантин вводился в учреждении с 13 апреля в связи с регистрацией сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и персонала детского учреждения.
"Причиной развития заболевания послужило загрязнение готовых пищевых блюд возбудителем. В ходе расследования были выявлены множественные нарушения технологии приготовления пищи и санитарных режимов, что создало условия для распространения заболевания. В ходе мероприятий по эпидемиологическому расследованию привлечены к административной ответственности три юридических лица, два индивидуальных предпринимателя, пять должностных лиц", — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате вспышки кишечной инфекции переболели 46 воспитанников детсада и один взрослый, семи детям потребовалась госпитализация. По факту ЧП Следственное управление СК РФ по региону продолжает доследственную проверку.