Умные малыши и «сложные» родители. Воспитатель-мужчина о работе в детсаду

Видеть в качестве воспитателя представителя сильного пола для детей и родителей настолько непривычно, что поначалу и те и другие впадают в ступор, не могут поверить своим глазам, испытывают недоверие. Евгений Командин в течение 12 лет работает с малышами в детском саду и считает, что это его призвание. О том, как учитель начальных классов попал в сферу дошкольного образования — читайте в материале STAV.AIF.RU.

Женское дело?

Светлана Болотникова, «АиФ-СК»: Тяжело было участвовать в конкурсе, где конкуренты исключительно женщины?

Евгений Командин: Я всегда работал среди женщин — в школах и детских садах, поэтому привык к такому окружению. Но соперницы были сильные, и за победу пришлось побороться.

— А почему, на ваш взгляд, у нас так мало воспитателей мужского пола? Из-за низкой зарплаты?

— Любовь к детям на этой работе, наверное, важнее, чем зарплата. Но мужчинам действительно нужно содержать семью, а ставки в детских садах невысокие, поэтому нужно искать дополнительный заработок. Я считаю, оплачиваться эта работа должна лучше. Труд воспитателя тяжёлый. В группе 25-35 детей. Попробуйте каждому уделить внимание!

— В детском саду всегда так шумно, что кажется, у воспитателей с утра до вечера должна болеть голова.

— У меня тоже поначалу болела. Но к постоянному шуму постепенно привыкаешь.

— Почему выбрали такую профессию?

— По первому образованию я учитель начальных классов, более 10 лет проработал в школе. А потом волею судьбы попал в детский сад педагогом-психологом, и уже 12 лет занимаюсь с малышами. И уходить из дошкольного образования не собираюсь. Мне это нравится.

— С маленькими детьми легче?

— Я бы не сказал. Каждый ребёнок — со своими особенностями. Но найти общий язык можно с любым: замкнутым или общительным, активным или тихим. Мне помогает подружиться с детьми знание психологии — это моя вторая профессия.

Гаджет вместо мамы

— В детском саду психолог нужен всем детям или только проблемным?

— Я занимаюсь со всеми, и даже с педагогами и родителями. Сейчас дети умнеют раньше, чем 10 лет назад. Они более развитые благодаря современным технологиям. Но могут быть агрессивными или замкнутыми. Иногда воспитатель не может найти подход, и подключается психолог.

Сейчас и контингент родителей сложный. Они получают много противоречивой информации по воспитанию из разных источников, но не могут разобраться, что правильно, а что нет.

— Дети очень любят компьютерные игры, часами смотрят мультики. Чем это грозит?

— Чаще всего дети «уходят» в телевизор, компьютерные игры, гаджеты от нехватки родительского внимания. Бесконтрольное увлечение всем этим вредит зрению, появляются неврологические проблемы, повышается тревожность, уровень агрессии. Ребёнок видит насилие на экране и начинает считать его допустимым.

— Какие ещё ошибки в воспитании допускают родители?

— В психологии есть такое понятие, как родительские послания. Мы хотим сказать одно, а ребёнок в силу особенностей психики воспринимает по-другому. Часто мамочки говорят: «Да не бойся ты!». А сын эти слова воспринимает как предупреждение, что там есть чего бояться. Правильнее было бы сказать: «Будь смелее».

Иногда неосознанно шлют двойное послание, и малыш ловит его «скрытый» смысл. Можно услышать, к примеру: «Машенька, ты мне нравишься, когда чистенькая». Маленький ребёнок может понять это так: мама её любит, только когда она чистая, а не вообще.

Подсознательно родители воспитывают детей так же, как воспитывали их, повторяя ошибки своих родителей.

— Чего нужно больше — похвалы или критики?

— Кнут или пряник? Должен быть баланс. Хвалить, обнимать ребёнка, безусловно, надо. Если он сделал что-то плохое, критиковать нужно поступок, а не его самого называть плохим. Потому что он может начать действовать назло, подтверждая, что он плохой.

Гиперопека опасна

— Часто в детском саду вам встречаются избалованные дети?

— Очень часто. Родители с утра до ночи зарабатывают деньги, а в выходной стараются компенсировать это и своей любовью портят ребёнка, порождают избалованность и вседозволенность.

— Как с такими детьми работать педагогам?

— Нужно работать не с детьми, а с родителями. Объяснить, чем чревата гиперопека, когда ребёнок вырастет. Иногда родители из любви делают за ребёнка то, что он в три года уже может делать сам. А он привык к обслуживанию, в детском саду капризничает, впадает в истерики. Мы ищем с родителями «золотую середину». Иногда с капризными, агрессивными или тревожными детьми работаешь, бьёшься, а результатов нет, потому что семья не идёт на контакт, считает проблемы надуманными.

— Если ребёнок приходит домой и начинает что-то плохое рассказывать о педагогах, верить или не верить?

— Ребёнка надо поддержать, но не стоит при конфликте сразу становиться на его сторону. Среди детей тоже немало маленьких манипуляторов. Они могут, например, пожаловаться родителям, что их ударили, просто чтобы «наказать» воспитателя за что-то.

Спасает музыка

— Каким старается воспитать детский сад ребёнка?

— Грамотным, умным человеком. Такая задача была всегда, но сейчас федеральные государственные стандарты дошкольного образования определяют только целевые ориентиры, чётких критериев, что должен знать и уметь ребёнок, выпускаясь из детского сада, нет.

Плохо, что многие семьи сейчас перекладывают функции обучения и воспитания на детский сад. Образовательное учреждение должно быть только помощником.

— Правда ли, что детям необходимо в детстве наиграться, и мамы, которые записывают своих маленьких детей в несколько кружков, ломают им психику?

— Это правда. Чаще всего родители просто хотят воплотить свои личные нереализованные желания. Мама не стала балериной, так пусть хоть дочка станет. Детский сад даёт достаточно возможностей для развития ребёнка. Он может заниматься чем-то дополнительно, но только если хочет этого сам, а не для того, чтобы мама не расстраивалась. Он должен проживать своё детство, играть, падать, разбивать коленки. Если его перегружать, то к школе учёба ему быстро надоест.

— А как педагогу не выгореть на работе?

— Мне помогает восстанавливаться фортепиано. Сажусь и играю — я же ещё и учитель музыки. Нельзя, чтобы работа полностью поглощала, нужно находить время и для собственных нужд: гулять, отдыхать, читать интересные книги. Пусть это будет полчаса в день — но только для себя.