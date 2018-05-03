В Волгоградской области мать почти год не может вернуть четырех приемных детей

Жительница Октябрьского района Волгоградской области Марина Кирьянова уже почти год не может вернуть в семью четверых отобранных приёмных детей. С конца июня прошлого года один из них живёт у родной бабушки, а трое — в социально-реабилитационном центре Волгограда.

Скандальная история о приемных детях жительницы Октябрьского района Марины Кирьяновой началась с синяка на бедре шестилетнего Вити. Воспитатели из детского сада нашли у него синяк на бедре. В тот же день четверых приемных детей, каждый из которых страдает каким-либо заболеванием, забрали и отвезли в социально-реабилитационный центр Ворошиловского района. Саму Марину начали подозревать в жестоком обращении с детьми. Но за прошедший год дважды было отказано в возбуждении уголовного дела. Безрезультатно закончилась и проверка на нанесение детям побоев.

Дети начали часто болеть после того, как попали в социально-реабилитационный центр

— Дети очень хотят вернуться домой. Они не перестают болеть. Их только выпишут из больницы и через несколько дней они ложатся обратно, — рассказывает Марина Кирьянова. — У них уже на нервной почве здоровье подорвано. Адвокат пообещал нам организовать встречу с ребятами. Мне сказали: «Мы подготовим документ, и через сутки вы сможете увидеть детей». Эти сутки длятся уже две недели. Видимо, органы опеки до последнего тянут в надежде, что детей заберет из приюта кто-то другой. Самое удивительное, что документы в «Лучике» оформлены только на Лёшу, а на Вику, Ангелину и Эльвиру — нет.

Изначально речь шла о пребывании детей в «Лучике» в течение шести месяцев. Марина Кирьянова вместе с юристом через суд пытались добиться отмены постановления об отъеме детей. Районный суд в очередной раз признал невиновность многодетной матери только в начале марта.

— Детям нужно ходить в детский сад и учиться, а они весь учебный год провели в стенах социально-реабилитационного центра, санаториях и больницах. Вы не представляете, какой для них это стресс. Они остались не только без дома, но и без привычного окружения и досуга. Старшей Эльвире 11 лет, при положительном решении суда придётся на второй год в школе оставаться. Она то в больнице лежала, то в санатории месяц пробыла. Учиться особо не хочет, и её уже особо не заставляют. Сын Лёша за три года, когда жил в семье, ни разу не болел. Сейчас он постоянно с простудой.

Родители мечтают восстановить семейные узы с детьми

Последняя официальная встреча Марины Кирьяновой с детьми была 21 августа прошлого года. Тем не менее многодетная мать не упускает возможности увидеть детей неофициально хоть на пять минут.

— Перед Пасхой мне удалось ненадолго встретиться со старшей дочерью Эльвирой. Как всегда она начинает разговор с вопроса: «Когда ты нас заберешь?» Я знаю, что старшую дочь с января настраивают на то, что она вернется домой. Прошло четыре месяца. Когда Леша в больнице лежал, я умоляла врачей пустить хоть на пять минут. Младшая дочь Ангелина, слава богу, начала разговаривать. Говорят, тоже спрашивает, когда придёт мама и заберет ее.

Единственный ребенок, которого не видела Марина с прошлого года — Витя. Сейчас мальчик живёт у бабушки.

— Мальчик до этого был педагогически запущен, и сейчас, как я слышала, он не ходит ни в школу, ни в сад. Как он развивается, для меня непонятно, — говорит Марина Кирьянова. — Все же его можно воспитать и направить в нужное русло. Он уже начал следить за собой до этого судебного разбирательства. В первое время, как он к нам попал, постоянно не понимал, зачем каждый день принимать душ или мыть ноги перед сном, и почему мама так часто стирает нижнее бельё. Потом он привык и стал соблюдать гигиену, как будто он так всегда делал раньше. Была бы возможность, я бы всё равно вернула его в свою семью.

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила V1.ru , что у детей есть шанс вернуться домой.

— Меньше чем через две недели в Октябрьском районном суде будет оспариваться решение об отстранении от обязанности опекуна Марины Кирьяновой, — рассказывает Нина Болдырева. — Этот вопрос уже рассматривался в прошлом году, но тогда не было завершено административное производство в отношении неё. А после того, как суд отказал привлечь Марину к административной ответственности из-за отсутствия состава правонарушения, у неё появилась новая возможность оспорить решение органа опеки и вернуть детей в семью. 7 мая наш представитель будет участвовать в судебном заседании. Мы рассматриваем это дело с точки зрения интересов детей, а именно старшей приёмной дочери, которой уже 10 лет, а в семье Марины она жила с полуторагодовалого возраста. Девочка, в силу своего возраста, адекватно оценивает ситуацию и тяжело переживает разлуку с семьёй. Вообще и родные, и приемные дети очень привязаны к Марине Кирьяновой. Поэтому некоторых взрослых, возможно, раздражает её непокладистый характер. В общем, мы за то, чтобы все трое детей, которые сейчас пребывают в социально-реабилитационном центре, вернулись в эту семью. Что касается мальчика Вити, он живет с бабушкой. Она является близким родственником ребёнка и имеет приоритетное право на его воспитание. Я полагаю, что его возвращение в семью Кирьяновых не рассматривается.

Такого же мнения придерживаются в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского муниципального района.

— Мы не против того, чтобы Марина Кирьянова восстановила свои родительские права в отношении трёх детей, — пояснил председатель комиссии Анатолий Корничльченко. — Но мы за то, чтобы Витя остался под опекой своей бабушки.