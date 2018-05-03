Трехлетний мальчик утонул в канализации в Кабардино‐Балкарии 

Трехлетний ребенок утонул в канализационном колодце в Прохладненском районе Кабардино‐Балкарии. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СК РФ.
По последним данным, женщина отпустила своего трехлетнего сына на прогулку с детьми соседей около дома в селе Заречном и пошла домой убираться. Спустя время мать не смогла найти ребенка самостоятельно и организовала поиски.
Труп мальчика обнаружили в колодце со сточными водами за домом. В пресс-службе
уточнили, что у люка не было крышки. Следователи продолжают выяснять подробности дела.
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