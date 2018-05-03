Полиция прекратила поиски пропавшего сегодня 10-летнего мальчика 

В МВД сообщили, что криминальной составляющей в исчезновении ребенка нет. Наш портал уже рассказывал, что подросток ушел из дома сегодня утром в неизвестном направлении. Ребенка объявили в розыск. Позднее несовершеннолетний был замечен на записи с камеры видеонаблюдения.
Объявленный сегодня в розыск 10-летний мальчик найден и вскоре будет возвращен домой,
— сообщается в официальной группе «МВД по Республике Карелия» во «ВКонтакте». Отмечается, что криминальной составляющей в исчезновении ребенка нет. По материалам: ptzgovorit.ru