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В Нижнем Новгороде к составлению школьного меню привлекут детей и родителей
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В Нижнем Новгороде к составлению школьного меню привлекут детей и родителей 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Проблемы школьного питания обсудили в Нижнем Новгороде 3 мая. Глава города Владимир Панов встретился с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты и активистами Общероссийского народного фронта.
«Мы впервые пытаемся очень честно поговорить на тему качества детского питания в образовательных учреждениях. А эта тема касается практически каждого жителя Нижнего Новгорода. Самая главная проблема на сегодня — это отсутствие обратной связи. И наша с вами задача ее наладить, учесть все замечания, которые накопились за очень длительный период времени», — заявил Владимир Панов, обращаясь к присутствующим.
Как отмечают многие родители, их дети не хотят есть то, что предлагают в детском саду или школе. Представитель НРО «Общероссийский народный фронт» Андрей Нестеренко выразил мнение, что одна из главных проблем — устаревшее меню. Родители хотят видеть нем более современные продукты. Нестеренко выразил надежду, что в Нижнем Новгороде разработают единый вкусовой стандарт. По мнению активиста ОНФ Олега Молочного, «некоторые дети, к сожалению, не воспринимают нормальную, здоровую пищу. Поэтому, когда на тех же презентациях центра муниципального заказа им предлагают попробовать какие-то новые блюда и говорят, что это полезно и вкусно, они отвечают, что это ненормальная еда. Поэтому пропаганда здорового питания должна быть направлена не только на детей, но и их родителей».
Подводя итоги встречи, глава Владимир Панов сообщил, что руководителям ЕЦМЗ дано поручение разработать предложения по изменению меню с учетом мнения родителей и детей, особое внимание при этом должно быть уделено качеству поставляемой продукции.
Первые предложения от Единого центра муниципального заказа с учетом мнения родителей и общественников должны быть сформулированы в течение недели.
Напомним, 60,5 миллиона рублей выделено из бюджета Нижнего Новгорода на организацию летнего отдыха детей в загородных лагерях в 2018 году.
Фото: пресс-служба администрации города
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