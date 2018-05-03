График работы городских летних лагерей стал более гибким, а программа — ярче

В этом году в программу летнего отдыха школьников «Московская смена» внесли изменения, которые сделают его еще более интересным и удобным как для детей, так и для их родителей.

Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина работа городских летних лагерей продлится на один час — ребята будут отдыхать с 9:00 до19:00. Такая инициатива поступила от родителей, которым такой режим легче состыковать с рабочим графиком. Помимо того, для отдыхающих ребят будет организовано трехразовое питание. Детей 7–14 лет, оставшихся на каникулы в Москве, ждет активный и разнообразный досуг: под руководством педагогов они смогут съездить на экскурсии, получить новые знания, позаниматься спортом, посетить мастер-классы и многое другое. Всего в рамках программы «Московская смена» ребята побывают в 26 музеях, семи театрах, десяти анимационных и десяти спортивных центрах, которые высоко оценили участники проекта прошлого года. А еще в Московском зоопарке, Московском планетарии, Океанариуме на ВДНХ и других интересных местах.

Кстати, для организации интересного и полезного отдыха для детей столицы будут задействованы более четырех тысяч педагогов и 400 медицинских работников, площадками для лагерей станут 247 учреждений, среди которых школы, спортшколы, учреждения соцзащиты и другие.

— Несмотря на рост цен, Москва стабильно обеспечивает нуждающихся горожан бесплатными путевками для детского отдыха, — сказал Александр Кибовский . — Все организации отдыха проходят трехэтапную систему комиссионных проверок. Сейчас завершается вторая проверка с участием сотрудников московской городской инспекции контроля качества. Проверки также будут проводиться и в дальнейшем — регулярно, по мере организации смен. Запись на первую смену откроется уже 25 мая, а пройдет она с 1 по 29 июня. Право на получение бесплатных путевок или материальную поддержку в организации летнего отдыха имеют 12 льготных категорий детей. В их числе дети-сироты и лица из числа детей-сирот, возраст которых от 18 до 23 лет, а также детиинвалиды, дети из малообеспеченных семей, юные спортсмены, дети работников московских предприятий.

Кроме того, впервые в этом сезоне прием заявок начался заблаговременно — еще в ноябре прошлого года, а распределение путевок завершилось к 10 марта. Благодаря таким новшествам родители смогли заблаговременно спланировать отдых своих детей и собственный отпуск.

Обеспечивать безопасность и сопровождать детей будут вожатые — студенты московских вузов и колледжей, которые заранее прошли обучение в Центральной школе вожатых.

В этом году к проекту «Московская смена» присоединятся и столичные парки. Среди них сад «Эрмитаж» , парк «Зарядье», «Таганский» и другие площадки.

В общей сложности в этом году для юных жителей столицы свои двери распахнут 106 организаций отдыха, расположенных в Москве и Подмосковье, на Черноморском и Азовском побережьях, в городах Золотого Кольца, Поволжье, Минводах, Республике Беларусь и других регионах. Все организации соответствуют московскому стандарту детского отдыха, требования которого на данный момент являются самыми высокими в стране.

Также в учреждениях культуры будет реализован проект «Культлето», в рамках которого планируется организовать две тысячи кружков и секций, 700 недельных интенсивов, нацеленных на развитие творческих способностей детей, пять тематических программ и многое другое.

— В прошлом году мои дети были в восторге от каникул, которые провели в лагере, — рассказывает многодетная мама Анна Серова . — Они занимались спортом, рисовали и всегда были заняты. Да и для работающих родителей это огромная помощь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Чибин, директор сада «Эрмитаж»:

— На территории нашего сада функционируют два детских клуба, где дети смогут посещать различные развивающие занятия. Например, по актерскому мастерству или танцам, рисованию и так далее. Их проводят профессиональные педагоги и мастера своего дела. Огромный плюс в том, что в любое время ребята могут выйти на свежий воздух и погулять в парке, посидеть на лавочке у фонтана, отдохнуть в беседке, насладиться красотой цветников. Все это помогает сделать каникулы ребят не только интересными, но и полезными.