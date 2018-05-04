Расходы бюджета Петербурга увеличат для выполнения плана по «Десятилетию детства»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. / ТАСС /. Расходы бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года увеличат для выполнения плана мероприятий «Десятилетие детства», одобренного городским правительством. Об этом в пятницу сообщила вице-губернатор города Анна Митянина журналистам в пресс-центре регионального центра ТАСС.

"Несмотря на то, что основная часть плана предусмотрена в пределах текущего финансирования, есть позиции, которые потребуют дополнительного выделения средств. Принятие этого комплексного плана дает нам основание и право на выделение дополнительных сумм", — сказала Митянина.

По ее словам, уже сейчас утвердили увеличение средств в бюджете следующего года на жилищные сертификаты для многодетных семей с 500 млн до 2 млрд рублей. Кроме того, с 2019 года правительство Петербурга планирует ввести региональную ежемесячную денежную выплату родителям, которые решат воспитывать дома ребенка от 1,5 до 3 лет — ее размер и необходимое финансирование в настоящее время уточняется. «Уверена, что все органы власти смогут пересмотреть свои государственные программы с учетом выполнения мероприятий плана», — сказала Митянина, отметив, что конкретные суммы станут известны ближе к августу текущего года.

Утвержденный правительством Петербурга план «Десятилетие детства» включает в себя девять разделов, учитывает специфику региона и имеет конкретные параметры для оценки результата. Документ, который планируют опубликовать после подписания губернатором, предусматривает развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей, совершенствование инфраструктуры детства и медицинской помощи, формирование здорового образа жизни и обеспечение качественным питанием, повышение доступности образования, культурное и физическое развитие детей, а также развитие системы детского отдыха и туризма и обеспечение их безопасности.

Сурдологический центр

По словам вице-губернатора, над планом работали в течение года и учитывали поступающие предложения. Результатом реакции на одно из обращений стало решение о воссоздании детского сурдологического центра, который сможет ежегодно оказывать медицинскую и реабилитационную помощь более 10 тыс. детей с нарушением слуха.

Единственный в городе детский сурдологический центр долгое время занимал несколько помещений в районной поликлинике и не мог в полной мере обеспечить проведение диагностики, реабилитацию и консультационную работу с родственниками. С осени он начнет работать в отдельном здании бывшего дома ребенка. На его работу из бюджета города на 2018 год выделили 51,2 млн рублей на 2019 год — 115,4 млн рублей.

"Детский бюджет"

Последние два года в городских расходах регионального бюджета появился «детский бюджет» — приложение к основному закону, где учтены средства на поддержку льготных категорий семей и детей и приоритетные расходы на образование, здравоохранение, обеспечение жильем, на социальную инфраструктуру для детей и их родителей. «Это неприкосновенные наши статьи, и они будут увеличиваться», — сказала вице-губернатор.

Впервые «детский бюджет» в городских расходах появился в 2017 году и составил 131 млрд рублей. В текущем году эти расходы выросли на 36% до 178 млрд руб.