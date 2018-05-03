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Меняем сигареты на конфеты
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Меняем сигареты на конфеты 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные больницы, роддома, поликлиники, научно-практические центры приглашают москвичей на дни открытых дверей.
Дни открытых дверей позволят москвичам бесплатно прийти на консультацию к профильным специалистам высокого уровня. Пациенты могут посетить и лекции.
7 мая в женской консультации № 2 в «Школе матерей» пройдет занятие на тему «Дородовой период». 23 мая в Научнопрактическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой пройдет интерактивная лекция для родителей «Психологическая подготовка ребенка к медицинским процедурам».
А 30 мая в клинической больнице № 4 можно будет обменять сигареты на конфеты. Полный список мероприятий на сайте mos.ru
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Торубаров, главный врач больницы им. С. И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения Москвы:
— Эти мероприятия мы проводим в удобное для пациентов время, как правило, по субботам. При необходимости в тот же день проводятся УЗИ, рентген, лабораторные анализы и другие. В случае выявления заболеваний, требующих неотложного лечения, госпитализация в нашу больницу проводится незамедлительно. Догоспитальное обследование также проводится в консультативно-диагностическом центре нашей больницы.
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