На Кубани автоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей

С наступлением тёплой погоды увеличилось количество жителй и гостей региона, предпочитающих выезжать на отдых за город и к морю. В связи с этим были усилены меры, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах. Стражи порядка отмечают, что только за время первых майских выходных было выявлено более 500 нарушений по части 3-й статьи 12.23 КоАП РФ.

На территории Кубани проводятся рейды по пресечению нарушений перевозки несовершеннолетних пассажиров. В выходные дни патрули дислоцируются на трассах, ведущих к азово-черноморскому побережью. Мероприятия, направленные на безопасность детей-пассажиров, будут проводиться в преддверии и во время всего курортного сезона.