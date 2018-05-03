На Кубани автоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей 

С наступлением тёплой погоды увеличилось количество жителй и гостей региона, предпочитающих выезжать на отдых за город и к морю. В связи с этим были усилены меры, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах. Стражи порядка отмечают, что только за время первых майских выходных было выявлено более 500 нарушений по части 3-й статьи 12.23 КоАП РФ.
На территории Кубани проводятся рейды по пресечению нарушений перевозки несовершеннолетних пассажиров. В выходные дни патрули дислоцируются на трассах, ведущих к азово-черноморскому побережью. Мероприятия, направленные на безопасность детей-пассажиров, будут проводиться в преддверии и во время всего курортного сезона.
Кроме этого сотрудники Госавтоинспекции усилили работу на площадках для стоянки и отдыха путешествующих, с ними проводится профилактическая работа, направленная на неуклонное соблюдение правил дорожного движения. Напомним, в России для перевозки детей до 7 лет обязательно должно использоваться автокресло. Также удерживающее устройство понадобится для ребёнка от 7 до 11 лет, который захочет прокатиться на переднем сидении. Штраф за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД составляет 3 000 рублей.