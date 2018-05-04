Льготы для многодетных объединят в одном законе

Сенаторы намерены законодательно установить единый подход к признанию семьи многодетной. При этом меры поддержки будут зависеть от потребностей граждан, проживающих на территории конкретного субъекта.

В каждом регионе — свои критерии

«Прежде чем что-то менять в системе льгот, нужно получить данные из регионов, какие законы работают, какие критерии многодетной семьи действуют в разных субъектах», — рассказал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

Анализ регионального законодательства, проведённый комитетом по Регламенту, показал, что в каждом субъекте — свои критерии многодетности. Притом что во всех регионах многодетными считаются семьи, воспитывающие трёх и более детей, в вопросе — сколько лет должно быть старшему и младшему ребёнку, — данные существенно расходятся. В 82 субъектах статус многодетной семьи сохраняется до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет. При этом в 29 регионах статус сохраняется, если первенец, достигший возраста 18 лет, обучается в колледже или вузе по очной форме обучения (до окончания обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет).

В Москве многодетная семья пользуется всеми льготами до достижения младшим ребёнком возраста 16 лет. Кроме того, во многих субъектах действуют и иные основания признания семьи многодетной — постоянное или преимущественное проживание семьи на территории данного субъекта, наличие гражданства России у обоих или одного из родителей, а также у детей. В восьми субъектах гражданских супругов не признают многодетными родителями, даже если у них больше трёх детей.

left81регионпредоставляет многодетным семьям земельные участки.

Как выяснилось, заявленные местными властями льготы для многодетных семей тоже сильно отличаются в зависимости от региона. Так, в 78 субъектах выплачивается региональный материнский (семейный) капитал либо приравненные к нему меры социальной поддержки. В 20 регионах родители, воспитывающие трёх и более детей, освобождены от земельного налога и НДФЛ. В 81 субъекте большим семьям предоставляют земельные участки, а в 13 — транспортное средство.

Без бумажки льготы не дадут

Но многие родители, как выявил мониторинг, не могут воспользоваться этими льготами из-за сложного механизма подтверждения статуса многодетной семьи.

«В субъектах нет единого подхода и ресурса, поэтому многие семьи вынуждены доказывать, что они многодетные, каждый раз, когда обращаются за какой-нибудь мерой социальной поддержки», — констатирует Кутепов.

В качестве примера сенатор приводит случай, произошедший в одном из российских регионов. В многодетной семье всем детям заблокировали проездные билеты в связи с тем, что старшему ребёнку уже исполнилось 18 лет. При этом в базе данных зафиксировано, что старший ребёнок достиг совершеннолетия, но не указано, что в семье помимимо него, ещё четверо несовершеннолетних детей. Маме в таком случае необходимо заново получать свидетельство о многодетной семье — уже на четырёх детей. Именно поэтому субъектовые льготы часто не востребованы многодетными семьями — у получателей просто нет времени, чтобы каждый раз собирать все бумаги.

Ещё одна тенденция, которую выявили авторы единого закона о многодетных — неисполнение регионами Указа Президента России «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Так, по данным исследования Совета Федерации, скидку в размере не ниже 30 процентов за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, не предоставляют в 72 субъектах. В 15 регионах эта льгота привязана к доходу семьи и её могут получить только нуждающиеся.

Многие областные и краевые власти не исполняют даже те законы, которые они сами установили. Субъект может принять закон, к примеру, о предоставлении многодетным семьям беспроцентных ссуд на строительство жилья, но постановление о том, как фактически помогать многодетным, принимает только через два года. Или эту категорию ставят в очередь на получение какой-то меры поддержки, а в бюджет эти суммы не закладывают. Спустя время местные власти отменяют программу, а семьям, которые стояли в очереди, не предоставляют никакой альтернативы.

Другая проблема касается жителей городов федерального значения — будут ли распространяться положенные им льготы, если семья прописана в мегаполисе, а живёт в соседнем субъекте, и наоборот. В настоящее время некоторые регионы, например, власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже предпринимают шаги по объединению льгот субъектов.

Устранить все эти проблемы в законодательстве должен будет новый закон. Завершить работу над документом члены палаты регионов намерены до конца весенней сессии.

Основные новеллы будущего закона о многодетных:

Определение многодетной семьи; Условия сохранения статуса многодетной семьи; Порядок информационного обеспечения многодетных семей о мерах социальной поддержки; Форма документа, подтверждающего статус многодетной семьи; Вопросы распространения льгот на территории субъекта, отличного от места регистрации многодетной семьи; Порядок реализации льгот, установленных в субъектах.