Медсестру, избившую младенца, будут судить в Новосибирске

«Поступило уголовное дело в отношении медсестры одной из детских больниц Новосибирска, — сообщили VN.ru в суде Ленинского района. — Органами предварительного расследования медсестра обвиняется в том, что причинила физическую боль и страдания младенцу, поставив под угрозу его здоровье. О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно».

Напомним, видео, снятое одной из мам, проходящей с ребенком лечение в 4-й детской городской клинической больнице Новосибирска, попало в Сеть и вызвало огромный общественный резонанс. По словам женщины, в ожидании очереди на процедуры она стала свидетельницей избиения младенца медсестрой. По ее словам, медик подходила к малышке, поднимала ее и бросала на постель, потом таскала ее по кровати, беря за одну ручку.

«Причем, несмотря на такое отношение, девочка не плакала. Я думаю, значит, это не первый раз», — предположила свидетельница. Возмутительным отношением к отказникам заинтересовались не только жители города, но и Следственный комитет

«По данным следствия, в 2017 году в детскую ГКБ № 4 имени В. С. Гераськова из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска для прохождения лечения поступил новорожденный ребенок. В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка жестоко обращается с ним», — сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал тщательно проверить все факты и доложить ему о результатах проверки. «Немедленно разобраться и доложить о результатах проверки», — потребовал от подчиненных Андрей Травников.

«Безусловно, следственные органы проверят эту информацию. Если нарушение было, то виновных привлекут к ответственности», — заявил врио губернатора.

Через две недели после случившегося девочку с видео перевели из больницы в Дом малютки. Сейчас малышке ищут родителей. Изначально мать не отказывалась от «избитого младенца». Медики нашли ее свидетельство о рождении. Ребенок оказался в больнице по медицинским показаниям, и после выздоровления мать была должна забрать малышку, но явно не торопилась. За все восемь месяцев мама ни разу не навестила дочку и не интересовалась состоянием ее здоровья.

«Для нас сейчас важно, чтобы у малышки поскорее все наладилось, и она нашла любящих родителей. Мы на связи с Новосибирском и готовы оказать всяческую помощь», — заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

По сведениям регионального уполномоченного, после того как информация прошла в СМИ, появилось много желающих, которые хотели бы стать приемными родителями или опекунами девочки.