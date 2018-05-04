В Новосибирске будут судить медсестру, избившую младенца в больнице 

В Новосибирске передали в суд дело медсестры, избившей младенца в больнице. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.
«В Ленинский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Денисовой Ю. С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Органами предварительного расследования установлено, что медсестра одной из детских больниц г. Новосибирска причинила физическую боль и страдания младенцу, поставив под угрозу его здоровье», — говорится в сообщении на сайте суда.
Поводом для расследования стало видео, снятое женщиной, лежавшей со своим малышом в той же больнице. Медработники настоятельно рекомендовали ей не распространять кадры, но пациентка не смолчала, и теперь сотрудники больниц получают рекомендации пройти тест на выявление скрытой жестокости, пишут «Вести-Новосибирск».