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В Новосибирске будут судить медсестру, избившую младенца в больнице
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В Новосибирске будут судить медсестру, избившую младенца в больнице 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Новосибирске передали в суд дело медсестры, избившей младенца в больнице. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.
«В Ленинский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Денисовой Ю. С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Органами предварительного расследования установлено, что медсестра одной из детских больниц г. Новосибирска причинила физическую боль и страдания младенцу, поставив под угрозу его здоровье», — говорится в сообщении на сайте суда.
Поводом для расследования стало видео, снятое женщиной, лежавшей со своим малышом в той же больнице. Медработники настоятельно рекомендовали ей не распространять кадры, но пациентка не смолчала, и теперь сотрудники больниц получают рекомендации пройти тест на выявление скрытой жестокости, пишут «Вести-Новосибирск».
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