В творческой мастерской «Худкружок» появились скидки на занятия

Скидку 10% на занятия «Худкружка» в галерее «Гнездо» и в Школе «Драгоценность» получат владельцы виртуального приложения Famlily — системы скидок сайта Chips Journal. Интересно? Рассказываем.

Что такое «Хужкружок» и чем он так хорош?

Худкружок — это объединение профессионалов: художников, архитекторов, дизайнеров и педагогов. Основная цель занятий — развитие творческого мышления у детей. Уроки сочетают в себе как классические методики, принятые в художественном образовании (наброски фигуры человека с натуры, объемное конструирование, изучение перспективы и т. д.), так и современные приемы — мозаика из винтиков и гаек, например. Педагоги считают, что такие разные подходы способны вдохновить и заинтересовать детей, помочь им развивать фантазию.

С какого возраста можно отдать ребенка на занятия?

В Худкружке занимаются люди от 3 до 99 лет (именно такой возрастной ценз указали его создатели), поэтому приходить сюда вместе с детьми могут не только родители, но и дедушки-бабушки.

Сколько стоит занятие?

Стоимость разового занятия от 500 рублей, есть льготные тарифы.

А как получить скидку?

Скачайте приложение Family для Apple или Android, установите его на свое мобильное устройство.

Зарегистрируйтесь в программе и найдите в списке скидок «Худкружок»

Нажмите на кнопку «Получить скидку» и получите скидочную страницу в приложении. Покажите ее при оформлении занятия или при оплате на кассе.

Скидка работает во всех филиалах «Худкружка»?

Скидка 10% предоставляется только на занятия в галерее «Гнездо» и в Школе «Драгоценность». И не работает в Музее Москвы.

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