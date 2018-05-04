Ещё
В творческой мастерской «Худкружок» появились скидки на занятия
Далее:
Читайте также:
Ещё

В творческой мастерской «Худкружок» появились скидки на занятия 

Ezhikezhik.ru 17 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Скидку 10% на занятия «Худкружка» в галерее «Гнездо» и в Школе «Драгоценность» получат владельцы виртуального приложения Famlily — системы скидок сайта Chips Journal. Интересно? Рассказываем.
Что такое «Хужкружок» и чем он так хорош?
Худкружок — это объединение профессионалов: художников, архитекторов, дизайнеров и педагогов. Основная цель занятий — развитие творческого мышления у детей. Уроки сочетают в себе как классические методики, принятые в художественном образовании (наброски фигуры человека с натуры, объемное конструирование, изучение перспективы и т. д.), так и современные приемы — мозаика из винтиков и гаек, например. Педагоги считают, что такие разные подходы способны вдохновить и заинтересовать детей, помочь им развивать фантазию.
С какого возраста можно отдать ребенка на занятия?
В Худкружке занимаются люди от 3 до 99 лет (именно такой возрастной ценз указали его создатели), поэтому приходить сюда вместе с детьми могут не только родители, но и дедушки-бабушки.
Сколько стоит занятие?
Стоимость разового занятия от 500 рублей, есть льготные тарифы.
А как получить скидку?
Скачайте приложение Family для Apple или Android, установите его на свое мобильное устройство.
Зарегистрируйтесь в программе и найдите в списке скидок «Худкружок»
Нажмите на кнопку «Получить скидку» и получите скидочную страницу в приложении. Покажите ее при оформлении занятия или при оплате на кассе.
Скидка работает во всех филиалах «Худкружка»?
Скидка 10% предоставляется только на занятия в галерее «Гнездо» и в Школе «Драгоценность». И не работает в Музее Москвы.
И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО
30 фильмов для всей семьи, которые нужно скачать на летние каникулы
Сложная школьная программа помогает справиться с подростковыми кризисами
7 «розовых флагов», которые сигнализируют об эмоциональном расстройстве ребенка
Ezhikezhik.ru: последние новости
Языковой лагерь «Сочный English» Летний творческий лагерь «Академия звезд» ​Дни медицины в Кидзании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»
10 звезд, которые выросли в нищете4
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Куда исчезают дети-актеры
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение