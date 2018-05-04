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В Уфе музеи будут бесплатно работать для школьников
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В Уфе музеи будут бесплатно работать для школьников 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
С 1 июня во всех музеях один день в неделю бесплатно принимают детей и подростков до 18 лет. Летом в Международный день защиты детей — 1 июня — будут организованы игровые программы для юных музеелюбов.
В рамках Года добровольца и волонтёра Национальный музей Башкирии объявляет о проведении акции «Музейные волонтёры».
— Здесь обучат старшеклассников основам экскурсионной деятельности. А музейные волонтёры будут проводить экскурсии для учеников младших и средних классов, — пояснили в городской администрации.
В рамках Года семьи пройдет акция «7я»: в музеях будут проведут уроки, посвящённые семейным ценностям и традициям.
В преддверии Дня России — 11 июня — в музеях пройдут конкурсы, викторины, брейн-ринги, поля чудес и так далее. Таким образом школьникам расскажут о красотах природы России, истории и культуры.
В День памяти и скорби — 22 июня — пройдёт акция «Единый урок мужества в музеях», посвящённая 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Во всех музеях в торжественной обстановке в одно и то же время состоятся уроки мужества.
В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности — 6 июля — музеи познакомят своих юных посетителей с семьями местных жителей, проживших душа в душу в течение нескольких десятилетий. Кроме этого, музеи организуют семейное посещение с обзорными и тематическими экскурсиями.
В течение всего лета музеи будут организовывать обзорные и тематические экскурсии для воспитанников пришкольных и оздоровительных лагерей, развлекательные и познавательные программы, этнографические выставки и мероприятия, конкурсы и выставки детских творческих работ, пешеходные и автобусные туристические маршрутные экскурсии, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и другие мероприятия.
Информация о планируемых мероприятиях будет представлена на музейных сайтах и страничках музеев в социальных сетях: «Музеи Республики Башкортостан» и «Музеи Башкортостана».
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