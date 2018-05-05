Две новые школы и шесть детских садов построят в Тюмени к концу 2019 года

В Тюмени сейчас идет строительство шести детских садов. Их суммарная проектная мощность составляет более двух тысяч мест.

— Работы ведутся поэтапно: в конце текущего года откроются детские сады в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево. Возведение еще четырех объектов завершится в 2019 году. Новые дошкольные учреждения появятся в районах Суходолье, Тура, Ямальский-2, 4-м Заречном, — рассказал заместитель губернатора Евгений Заболотный на рабочем совещании у глава региона.

Участки для строительства детских садов предусмотрены также в районе Войновки, в микрорайоне Ямальский-1 и на Московском тракте. Глава региона поручил приступить к подготовке документации для возведения этих объектов и предложил использовать уже готовые проекты.

В Тюмени запланирован капитальный ремонт четырех объектов для дошколят. Это корпус школы № 89 по ул. Мельничная, 80; детского сада № 58 по ул. Пржевальского, 52; детского сада № 183, ул. Мурманская, 19 и здания школы № 63, ул. Моторостроителей, 6 кор. 2. Работы планируется завершить в 2019 году. В совокупности они смогут принять еще 1835 детей.

Продолжится в Тюмени и строительство школ. В числе районов с высокой потребностью в новых образовательных организациях сейчас микрорайоны Ямальский-1 и Ямальский-2, Мыс, Тура (Лесобаза) и Казарово, а в среднесрочной перспективе — это район Дома Обороны, Европейский и Плеханово.

В 2018 году в Тюмени завершится строительство школы в Ямальском-2. Ее открытие состоится 1 сентября. Еще одну крупную школу в районе улиц Янтарная — Бориса Житкова планируют возвести в третьем квартале 2019 года. Помимо этого сейчас разрабатывается проектная документация по строительству школы в Ямальском-1.

Уже принято решение и о строительстве школы в Казарово. К ее открытию здесь необходимо сделать еще и надземный переход через магистраль. В новую школу пойдут не только юные жители Казарово. На автобусах сюда планируют возить учеников из поселка Березняки.

В перспективе здания школ появятся в границах улиц Зелинского и Менделеева (участок здесь предусмотрен в рамках комплексной застройки территории), а также в микрорайоне Европейский.

В первом квартале 2019 года обещали сдать в эксплуатацию и новый детский сад в Новоантипинском. Возвести социальный объект покупателям самого доступного в городе жилья обещал застройщик — ООО «Завод ЖБИ-3». Из-за возникших финансовых трудностей компания до сих пор не приступила к работе.

Два года не могут построить детский сад и на пустыре в районе Лесобазы. Участок на улице Мебельщиков огородили забором, но строительство здесь не ведется.